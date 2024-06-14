صور من حريق سوق حي العامل.. الدفاع المدني في الكرخ يستنفر

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني في جانب الكرخ استنفرت".وأضاف، أن "تعزيزات وصلت الى حي العامل للسيطرة على الحادث".وفي وقت متأخر من الجمعة، أفاد مصدر أمني، باندلاع حادث حريق داخل عدد من المحال التجارية والبسطات ضمن سوق حي العامل.