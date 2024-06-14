وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تتمكن من السيطرة على حريق سوق حي العامل بعد وصول التعزيزات".وأضاف، أنه "تجري الآن عمليات التبريد".وقبل قليل، أفاد مصدر أمني، لـ السومرية، باستنفار فرق الدفاع المدني في جانب الكرخ من العاصمة بغداد؛ للسيطرة على حادث حريق اندلع في سوق حي العامل.وفي وقت متأخر من الجمعة، أفاد مصدر أمني، باندلاع حادث حريق داخل عدد من المحال التجارية والبسطات ضمن سوق حي العامل.