مجلس محافظة بغداد: لا حصة في الحج لهذه الفئة هذا العام

وقال عضو المجلس عامر داوود الفيلي في تصريح تابعته السومرية نيوز، ان "الحكومة الاتحادية لم تمنح في هذه السنة حصة للكرد الفيليين بتأدية مراسم الحج، رغم القرارات السابقة التي تؤكد أن لديهم حصة في ذلك".وأضاف "يفترض منح الكرد الفيليين حصة في الحج في كل سنة، وفق القرار الحكومي 426، الذي ينص على ازالة الاثار السيئة عن الكرد الفيليين بالاعتماد على قرار المحكمة الجنائية"، لافتا الى ان "هذا القرار الحكومي وجّه كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بذلك، من ضمنها تحديد حصة في هيئة الحج للكرد الفيليين".وسبق أن أعلنت هيئة الحج والعمرة أن حصة العراق لهذا العام من موسم الحج تبلغ 33 ألفاً و690 حاجاً وحصة اقليم كردستان منها 13.9% من العدد الكلي من حصة العراق وتشمل هذه الحصة المرشدين والمتعهدين والاداريين، فيما تبلغ حصة مؤسسة الشهداء 15% من العدد المتبقي بعد اقتطاع حصة اقليم كردستان.