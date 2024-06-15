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تعرف على الدول التي يستطيع حاملو جواز السفر العراقي دخولها بدون تأشيرة

محليات

2024-06-15 | 02:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تعرف على الدول التي يستطيع حاملو جواز السفر العراقي دخولها بدون تأشيرة
11,413 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات
تختلف متطلبات التأشيرة لحاملي جواز سفر العراق تبعًا لبلد الوجهة التي يرغبون بالسفر إليها.

حيث تسمح بعض الدول لمواطني العراق بالسفر إليها بدون تأشيرة، بينما تتيح لهم بعض الدول الأخرى إمكانية الحصول على تأشيرة عند الوصول أو تصريح سفر إلكتروني (eTA).
 
في الوقت الحالي يتمتع حاملو جواز سفر العراق بالقدرة على السفر بدون تأشيرة إلى 31 وجهة حول العالم.
 
وبحسب موقع (GUIDE) فأن هذا الدليل المفصّل يقدم معلومات شاملة عن قوائم الوجهات التي يمكن لحاملي جواز سفر العراق دخولها بدون تأشيرة أو الحصول منها على تأشيرة عند الوصول أو تصريح سفر إلكتروني.
 
كما يوفر أيضًا المعلومات الأساسية عن ما هي وجهات السفر التي تتطلب منهم تأشيرة مسبقة، سواء كانت تأشيرات إلكترونية أو تأشيرات عادية.
 
الدول التي يستطيع حاملو جواز سفر العراق دخولها بدون تأشيرة
 
يمكن لحاملي جواز سفر العراق السفر إلى 8 دولة بدون تأشيرة وهذه الدول تشمل ما يلي:
 
-إيران
 
-جزر كوك

-دومينيكا

-زامبيا

-سورينام

-ماليزيا

-ميكرونيسيا

-هايتي
 
في حين أن القائمة أعلاه تتضمن جميع الدول التي تمنح حاملي جواز سفر العراق إعفاءً من شرط الحصول على تأشيرة لدخولها وتسمح لهم بدخول أراضيها بدون الحاجة إلى أية تأشيرات، إلا أنه من المهم ملاحظة أن مدة الإقامة وأغراض السفر المسموح بها في إطار هذا الإعفاء من التأشيرات سوف تخضع للوائح التأشيرة الخاصة بدولة الوجهة.
 
يُنصح مواطنو العراق بالتحقق مما إذا كانوا سيحتاجون إلى تأشيرة في حالة الرغبة في الإقامة لمدة أطول أو في حالة السفر للأغراض الأخرى غير المنصوص عليها في سياسة الإعفاء من التأشيرة لبلد الوجهة.
 
التأشيرة عند الوصول لحاملي جواز سفر العراق
 
يمكن لمواطني العراق الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 21 دولة وهي كالآتي:
 
-الرأس الأخضر

-المالديف

-بالاو

-بوروندي

-بوليفيا

-توغو

-توفالو

-تيمور الشرقية

-جزر القمر

-جيبوتي

-رواندا

-ساموا

-سيشيل

-غينيا بيساو

-كمبوديا

-لبنان

-ماكاو

-مدغشقر

-موريتانيا

-موزمبيق

-نييوي

تصريح السفر الإلكتروني (eTA) لمواطني العراق
 
يتعين على مواطني العراق التقدم بطلب للحصول على تصريح السفر الإلكتروني (eTA) قبل السفر إلى دولتان وهي:

-سريلانكا

-كينيا

تصريح السفر الإلكتروني (eTA) هو عبارة عن وثيقة إلكترونية مطلوبة من المسافرين المعفيين من التأشيرة، ويمكن الحصول عليه عبر الإنترنت قبل السفر.
 
ومن المهم ملاحظة أن تصريح السفر الإلكتروني (eTA) ليس تأشيرة، وإنما يمكن اعتباره عملية تحقق مسبق تقوم بها الدول المصدرة لتلك التصاريح للتحقق من المسافرين المعفيين من التأشيرات.
 
ويمكن للمسافرين التقديم عبر الإنترنت للحصول على تصاريح السفر الإلكترونية قبل القيام برحلاتهم، وعادةً ما تكون عملية التقديم أسرع وأكثر بساطة من عملية طلب التأشيرات التقليدية، وتتضمن تقديم البيانات الشخصية الأساسية وبيانات السفر ودفع الرسوم عبر الإنترنت.
 
وبمجرد الموافقة على منح التصريح، يتم ربطه إلكترونيًا بجواز سفر المتقدم وعادة ما يكون صالحًا لعدة سفرات إلى بلد الوجهة خلال مدة زمنية محددة.
 
كما يحتاج حاملو جواز سفر العراق إلى التقديم مسبقًا للحصول على تأشيرة عادية قبل السفر إلى 156 دولة.
 
وأمس أعلنت الحكومة التونسية إلغاء شرط تأشيرة الدخول للمواطنين العراقيين

حيث أعربت وزارة الخارجية العراقية عن ترحيبها بهذا القرار الذي يأتي انسجاماً مع مخرجات اجتماعات اللجنة العراقية-التونسية المشتركة التي انعقدت أعمالها في دورتها السابعة عشرة في بغداد بتاريخ 12 أيار 2024.
 
وسيسمح هذا القرار للمواطنين العراقيين بدخول الأراضي التونسية دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتونس وتشجيع التبادل السياحي والتجاري بين البلدين.
 
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة عدد السياح العراقيين إلى تونس، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
 
جدير بالذكر أن اجتماعات اللجنة العراقية-التونسية المشتركة عقدت أعمالها الشهر الماضي في بغداد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين عن الجانب العراقي ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار عن الجانب التونسي، وهذه الخطوة من قبل الجانب التونسي هي من نتائج تلك الاجتماعات.

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