الكويتيون "يعيّدون" في العراق.. تزاحم خليجي في منفذ سفوان لزيارة عرفة

واظهرت مقاطع فيديو متداولة، تزاحم الوافدين الكويتيين نحو العراق، فيما أشارت المعلومات الى ان الوافدين قادمين لأداء زيارة يوم عرفة في كربلاء المقدسة.وفي السياق، شهد المنفذ مشاكل ومعوقات كبيرة أدت لتكدس الزائرين الوافدين، فيما أكد قائممقام قضاء سفوان طالب الحصونه، ان مشاكل ومعوقات واجهت الوافدين القادمين لزيارة عرفة عبر منفذ سفوان والقادمين من دول الخليج"، مبينا ان "هناك تأخر في دفع الرسوم الالكترونية في نهار يوم الجمعة بسبب تجزئة هذه الرسوم على ثلاث اجهزة كل واحد منها مختص بمبلغ وهذا أدى الى تأخر بعض الحملات القادمة بسبب ضعف شبكة الانترنت او عدم حمل الوافد لبطاقة دفع الكتروني أو رفضها من قبل الجهاز".