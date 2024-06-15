الـ169 عالميًا بحرية الصحافة والأول بالصحفيين القتلى.. الصحافة العراقية تحتفل بعيدها الوطني الـ155

وتحتفل الأوساط الصحفية، في الـ15 من شهر حزيران من كل عام، بالعيد الوطني للصحافة العراقية، وهي ذكرى صدور أول صحيفة عراقية هي صحيفة الزوراء عام 1869 .وفي هذا العام، يحتفل العراق بعيد الصحافة بتراجع مؤشره بحرية الصحافة لعام 2024، حيث جاء العراق بالمرتبة 169 من اصل 180 دولة بحرية الصحافة وبعدد نقاط بلغ 25.48، متراجعا عن مرتبته في عام 2023 حيث كان في المرتبة 167 عالميًا بعدد نقاط يبلغ 32.94 نقطة.وعلى مستوى البلدان الخطيرة على عمل الصحافة، يأتي العراق بالمرتبة الأولى عالمًا كاخطر البلدان على عمل الصحافة، وذلك بتصدر العراق العالم بعدد الصحفيين المقتولين خلال الـ30 عاما الماضية، حيث يبلغ عدد الصحفيين العراقيين المقتولين اكثر من 400 صحفي وهو العدد الأكبر في بلد واحد على مستوى العالم.وصدرت جريدة الزوراء العراقية، كأول جريدة تصدر في بغداد على يد مؤسسها الوالي مدحت باشا في 15 حزيران 1869م، وجلب لها مطبعة من باريس، وصدرت الزوراء ومنذ عددها الأول باللغتين العربية والتركية وبالحجم المتوسط، بثماني صفحات، ثم بأربع صفحات، حتى عام 1908 م، واستمرت الزوراء بالظهور دون توقف طوال 48 عاما.