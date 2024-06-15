"لا يوجد سيطرة عليه".. المالية النيابية تفتح ملف تزويد المسافرين بالدولار

السومرية نيوز – خاص

اتهمت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، البنك المركزي بعدم السيطرة على تزويد المسافرين بالدولار، فيما اشارت الى انها ستفتح هذا الملف بعد عيد الأضحى.



وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "البنك المركزي لم يستطيع حتى الان السيطرة على موضوع تزويد المسافرين بالدولار"، مبينا ان "سبب الزخم الحاصل على مكاتب الصيرفة للحصول على دولار هو استغلال بعض ضعفاء النفوس هذه الخدمة من اجل الفائدة الشخصية".

وأضاف ان "بعض شركات السفر والصيرفات اتبعت سياق عمل وهو جمع الجوازات وعمل تذاكر وسحب الدولار بأسماء أصحاب تلك الجوازات"، مشيرا الى ان "اللجنة خاطبت البنك المركزي بوضع ضوابط حقيقية لفتح الصيرفات وتوفير منافذ كافية تغطي المسافرين حصرا".

وبين ان "زيادة مكاتب الصيرفة سيؤدي الى تلاعب في موضوع سحب الدولار وعدم توفيره للمستحقين"، موضحا ان "البنك المركزي لم يستطيع حتى الان من حسم هذا الملف".

وتابع "قدمنا سؤال برلماني عن الضوابط والية فتح الصيرفات وفروع المصارف، وسيتم متابعة هذا الملف بعد العيد".