تعرف على طقس العراق خلال عيد الأضحى

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الاحد سيكون على العموم صحو مع بعض القطع من الغيوم وتصاعد غبار خفيف درجات الحرارة ترتفع قليلا، مدى الرؤية (6-8) كم".وأضافت ان "الطقس ليوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى درجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مدى الرؤية (8-10) كم".وأشارت الهيئة إلى أن "الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس على العموم صحو مع بعض الغيوم درجات الحرارة مقاربة، مدى الرؤية (8-10) كم"، مبينة أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الاربعاء المقبل، سيكون الطقس صحو مع بعض القطع من الغيوم درجات الحرارة مقاربة، مدى الرؤية (8-10) كم".