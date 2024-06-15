إضافة عطلة عيد الغدير.. التربية تنشر الجدول الجديد لامتحانات طلبة السادس الاعدادي

السومرية نيوز – محليات



نشرت وزارة التربية، اليوم السبت 15 حزيران/يونيو 2024، الجدول الجديد للامتحانات العامة لطلبة السادس الاعدادي (الدور الاول) للعام الدراسي (2023-2024) بعد تضمينه عطلة عيد الغدير.



الجدول ادناه: أقر البرلمان العراقي "عيد الغدير" عطلة رسمية في عموم البلاد، بعدما صوَّت الشهر الماضي (22 مايو/أيار 2024)، على قانون "العطل"، رغم الجدل الشعبي والسياسي حول المناسبة الدينية.