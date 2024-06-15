قائمة بالأماكن والمنتزهات المفتوحة مجاناً في بغداد خلال عيد الأضحى

واكد أمانة بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، على "افتتاح ابواب المتحف البغدادي طيلة أيام عطلة عيد الاضحى المبارك، فضلا على تنظيف وغسل محيط الجوامع والحسينيات لإقامة صلاة العيد، اضافة الى استنفار جميع ملاكاتها العاملة لتقديم الخدمات طيلة مدة العيد".وبحسب البيان، شدد أمين بغداد على "انسيابية الدخول والخروج من متنزه الزوراء وادامة نظافة المتنزه وجميع الحدائق والمتنزهات في عموم العاصمة، فضلا عن فتح أبوابها حتى ساعات متأخرة من الليل اضافة الى التأكد من صيانة اجهزة الانارة كافة في شوارع وساحات وتقاطعات والجسور والمجسرات لبيان جمالية العاصمة".واوعز الى دائرة ماء بغداد "لتشغيل مشاريع الماء كافة بالطاقة القصوى لتغطية الاحتياج المتزايد للمواطنين طيلة مدة عطلة العيد، فضلا عن متابعة التشغيل المستمر للطاقة الكهربائية مع الجهات المعنية في وزارة الكهرباء لضمان التشغيل المستمر".