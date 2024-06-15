بمناسبة عيد الصحافة.. وزير العمل يوجه دعوة للمؤسسات الإعلامية تخدم الصحفيين

وقال الاسدي في بيان ورد للسومرية نيوز، بمناسبة عيد الصحافة العراقية الـ155، نتقدم بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى كافة الصحفيين والصحفيات في عراقنا الحبيب. إنكم الأعمدة الراسخة التي تبني صرح الإعلام الحر والمسؤول، وتسهمون بجهودكم المخلصة في نقل الحقائق وإيصال الصوت العراقي إلى العالم، مبينا، في هذا اليوم المجيد، نستذكر بكل فخر واعتزاز مسيرة الصحافة العراقية الطويلة والمشرفة، ونثمن عالياً تضحياتكم في سبيل الحرية والعدالة.وأضاف، وبهذه المناسبة، ندعو جميع المؤسسات الإعلامية إلى تسجيل صحفييها ضمن قانون الضمان الاجتماعي. إن تسجيل الصحفيين يوفر لهم الحماية الاجتماعية اللازمة، ويضمن حقوقهم ورفاهيتهم، بما يعزز من قدرتهم على أداء مهامهم بكل أمان واستقرار، ونحث جميع المؤسسات على الالتزام بهذا الواجب الوطني والإنساني، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة للعاملين في مجال الصحافة، تكريماً لجهودهم وتضحياتهم في نقل الحقائق والدفاع عن حرية التعبير.