"لا تكونوا سلماً للتسلق على اكتافكم".. حسم الجدل بشأن تعيينات التربية

وقال عضو المجلس خضير المياحي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "خريجي التربية الذين يتظاهرون في المحافظة وعددهم 500 شخص، لا يرضون بالحقيقة"، مبينا ان "مجلس الوزراء وافق على منح الديوانية 13 الف درجة ملحق للمحافظة بشرط ان لا تكون من هذه الدرجات حصة للتربية، كون مديرية التربية اخذت حصتها كاملا".وأضاف ان "باقي الدوائر لم تأخذ حصتها من التعيينات ولم تأخذ استحقاقها"، لافتا الى ان "بعض أعضاء مجلس الديوانية يوهمون الخريجين بانهم أصحاب حق ولابد من التظاهر لأخذ الحقوق".واكد ان "مجلس المحافظة والمحافظ ليس من صلاحيتهما استثناء الخريجين من التعيينات، او استثناء 500 خريج وادراجهم دون مفاضلة"، مخاطبا الخريجين المتظاهرين بالقول "لا تجعلوا من أنفسكم سلماً يتسلق البعض على اكتافكم لمآرب سياسية وانتخابية مستقبلية".ودعا الخريجين الى "تقديم على التعيين بشهادة الإعدادية لباقي الدوائر"، موضحا ان "تعيينهم على التربية واستثنائهم وادراجهم من دون مفاضلة فهذا مستحيل، لكون قرار مجلس الوزراء واضح هو عدم منح مديرية التربية حصة من التعيينات".