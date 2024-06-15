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70 دولارا للحصور على الفيزا.. العراقيون يتكدسون امام الحدود السورية (فيديو)
محليات
2024-06-15 | 06:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,121 مشاهدة
السومرية نيوز - محليات
تستمر الإجراءات التعسفية على الحدود العراقية – السورية، بالتسبب بتكدس حافلات المسافرين، وتحول وصولهم إلى مسعاهم، حالة من الصداع والتعقيد المطول، الذي كان ولا زال يشكو منه المسافرون إلى سوريا.
وشكا العراقيون من الإجراءات المشددة في الحدود العراقية - السورية بمدينة القائم معبر البو كمال، كما اعتبروا دفعهم 70 دولارا للحصول على الفيزا السورية، أمرا غريبا، بسبب ارتفاع المبلغ.
وادناه مقطع فيديو حصلت عليه السومرية يوثق تكدس الشاحنات والحافلات امام الحدود السورية.
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