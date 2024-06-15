70 دولارا للحصول على الفيزا.. العراقيون يتكدسون امام الحدود السورية (فيديو)

السومرية نيوز - محليات



تستمر الإجراءات التعسفية على الحدود العراقية – السورية، بالتسبب بتكدس حافلات المسافرين، وتحول وصولهم إلى مسعاهم، حالة من الصداع والتعقيد المطول، الذي كان ولا زال يشكو منه المسافرون إلى سوريا.







وادناه مقطع فيديو حصلت عليه السومرية يوثق تكدس الشاحنات والحافلات امام الحدود السورية.





وشكا العراقيون من الإجراءات المشددة في الحدود العراقية - السورية بمدينة القائم معبر البو كمال، كما اعتبروا دفعهم 70 دولارا للحصول على الفيزا السورية، أمرا غريبا، بسبب ارتفاع المبلغ.وادناه مقطع فيديو حصلت عليه السومرية يوثق تكدس الشاحنات والحافلات امام الحدود السورية.