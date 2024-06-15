بالصور.. نقابة الصحفيين تستقبل المهنئين بعيد الصحافة الـ155

السومرية نيوز – خاص

استقبلت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم السبت، المهنئين بعيد الصحافة الـ155.

وتحتفل الأوساط الصحفية، في الـ15 من شهر حزيران من كل عام، بالعيد الوطني للصحافة العراقية، وهي ذكرى صدور أول صحيفة عراقية هي صحيفة الزوراء عام 1869 .

وصدرت جريدة الزوراء العراقية، كأول جريدة تصدر في بغداد على يد مؤسسها الوالي مدحت باشا في 15 حزيران 1869م، وجلب لها مطبعة من باريس، وصدرت الزوراء ومنذ عددها الأول باللغتين العربية والتركية وبالحجم المتوسط، بثماني صفحات، ثم بأربع صفحات، حتى عام 1908 م، واستمرت الزوراء بالظهور دون توقف طوال 48 عاما.