كارثة تضرب ناحية السلام في ديالى بسبب ابراج الاتصالات ومواطنون يتوعدون برفعها

وقال المواطنون بحسب مقطع فيديو اطلعت السومرية نيوز عليه، ان "أبراج الاتصالات أدت الى عشرات الحالات من الإصابة بالأمراض السرطانية نتج عنها العديد من الوفيات"، مؤكدين ان التقارير الطبية تؤكد ان الامراض السرطانية التي أصيبوا بها جاءت نتيجة وجود هذه الابراج".وطالب المواطنون وزارة الاتصالات "برفع هذه الأبراج ونقلها خارج المدن مهددين برفعها بالقوة اذا لم يتم ازالتها من قبل الجهات الرسمية".وأشار المواطنين الى ان "أصحاب الأبراج يرفضون رفعها"، مبينين انهم "مستمرين في اعتصامهم لغاية تحقيق مطلبهم برفع أبراج الاتصالات من مناطقهم".