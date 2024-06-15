في الناصرية.. كلب "مسعور" يعض 13 طفلاً (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن " كلباً مسعوراً هاجم أطفالا في حي اور، عصر السبت، في عدة شوارع من الحي وعضهم في أماكن متفرقة من أجسامهم"، مشيراً الى "نقل 13 طفلا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر أن "الكلب المسعور ما يزال طليقاً حتى الآن، فيما يحاول السكان البحث عنه في المناطق المجاورة".