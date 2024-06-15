الجدول الجديد للامتحانات المهنية بعد تضمينه عطلة الغدير

أعلنت وزارة التربية، السبت، الجدول الجديد للامتحانات المهنية العامة بعد تضمينه عطلة عيد الغدير.



ونشرت المديرية العامة للتعليم المهني الجدول الجديد للامتحانات المهنية العامة (الدور الاول) للعام الدراسي (2023-2024) بعد تضمينه عطلة عيد الغدير. وأدناه تفاصيل الجدول الجديد..