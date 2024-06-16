امتلأت الباحة.. مشاهد من صلاة الأضحى عند الامام الاعظم وسط الأعظمية

وامتلأ داخل المسجد بمئات المصلين وحتى الباحة، وبدأ المصلون بأداء الصلاة وتهنئة بعضهم بمناسبة العيد، فيما استمرت أصوات تكبيرات العيد تصدح في الأرجاء.وأعلن ديوان الوقف السني، في وقت سابق، أن يوم الأحد الموافق 16 حزيران الحالي أول أيام عيد الأضحى.والتقطت عدسة السومرية نيوز، صوراً للعشرات من المصلين بينهم الاطفال وهم يؤدون صلاة العيد خارج الجامع.