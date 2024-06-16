تعرف على طقس العراق حتى نهاية عيد الأضحى

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الاثنين سيكون صحوا حار، مع بعض الغيوم درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، مدى الرؤية (6-8) كم".وأضافت ان "الطقس ليوم الثلاثاء سيكون صحوا حار، مع بعض الغيوم، لا تغير في درجات الحرارة، مدى الرؤية (8-10) كم ".وأشارت الهيئة إلى أن "الاربعاء المقبل، سيكون الطقس صحو مع بعض الغيوم، درجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، مدى الرؤية (8-10) كم".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون الطقس صحوا حار، مع بعض القطع من الغيوم درجات الحرارة ترتفع قليلا، مدى الرؤية (8-10) كم".