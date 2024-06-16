عملية "شفط دهون" تودي بحياة شابة في بغداد.. والطبيب السوري يهرب

السومرية نيوز – محليات



افاد مصدر أمنى، اليوم الأحد، بهروب طبيب سوري الجنسية تسبب بوفاة امرأة بعد إجرائه عملية جراحية لها في العاصمة بغداد.



وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "طبيباً سوري الجنسية يعمل داخل مستشفى الاميرات الاهلية ضمن شارع الكندي في الحارثية وسط بغداد بعد إجرائه عملية تجميلية لامرأة مواليد 1994".



واشار المصدر الى أن "العملية التجميلية كانت عبارة (شفط دهون البطن) أدت الى وفاة المرأة على الفور، مشيرا الى ان القوات الامنية شرعت بعملية بحث وتفتيش لإلقاء القبض على الطبيب.