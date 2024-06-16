السومرية نيوز – محليات



أقدمت امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً، اليوم الاثنين، على الانتحار شنقاً داخل منزلها في العاصمة بغداد .

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "امرأة تبلغ من العمر 17 عاماً، انتحرت بواسطة شنق نفسها بـ(الشال) داخل منزلها في منطقة الراشدية بالعاصمة بغداد".



وأضاف المصدر، أن "الشرطة وصلت إلى منزل الامرأة، وتم نقل جثتها إلى الطب العدلي، فيما تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".