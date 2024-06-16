بعثة الحج: الحجاج العراقيون أكملوا رمي جمرة العقبة الكبرى

السومرية نيوز – محليات



أعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الأحد، إكمال الحجاج رمي جمرة العقبة الكبرى بانسيابية في أول أيام العيد.

وذكرت البعثة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحجاج العراقيين أتموا رمي جمرة العقبة الكبرى، بعد نفورهم من مشعر مزدلفة بانسيابية عالية ومن دون تسجيل أي مشاكل أو حادث يذكر".



وأوضحت، أنها "جهزت خيما لمكوث الحجاج في مشعر منى، ووفرت فيها كافة سبل الراحة من فرش ووسائد وأغطية، إضافة إلى وجبة عشاء ساخنة ومشروبات وعصائر وفواكه، من أجل أن يمارس ضيوف الرحمن شعائرهم بتدبر وطمأنينة".