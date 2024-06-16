الحجاج يؤدون رمي الجمرات و مظاهر العيد في غزة بنشرة الظهيرة على السومرية

= حجاج بيت الله يؤدون نسك رمي الجمرات في مشعر منى، ويستعدون للتوجه لأداء طواف الافاضة= المئات يؤدون صلاة العيد في جامع الامام الاعظم ببغداد.. والدعوات تتركز على استمرار الاستقرار وحفظ الامن= المتنزهات والاماكن العامة تفتح ابوابها مع اول ايام العيد.. والخطط تخلو من قطع الشوارع مع انتشار أمنى مكثف= في غزة.. مظاهر العيد غائبة بسبب استمرار العدوان الصهيوني.. وسكان القطاع يقيمون الصلاة على أنقاض المساجد