سقوط مركبة من أعلى جسر الطابقين ببغداد (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، اليوم الاحد 16 حزيران/يونيو 2024، مقطعاً مصوراً يظهر سقوط مركبة من أعلى جسر الطابقين بالعاصمة بغداد.



وبحسب مصدر أمني تحدث للسومرية نيوز، فان صاحب السيارة فقد السيطرة عليها ما أدى الى سقوطها من أعلى جسر الطابقين، مؤكداً ان السائق تعرض لإصابة خطيرة نقل على إثرها الى المستشفى.



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