غرق شقيقين في أحد أنهار محافظة البصرة.. البحث مستمر (فيديو)

ويقول المراسل، ان "شقيقين أحدهما يبلغ من العمر 22 عاماً والآخر 22 عاماً نزلا إلى النهر للسباحة إلى أنهما غرقا"، لافتا الى ان "عملية البحث لا تزال مستمرة من قبل غواص والأهالي". وبحسب المراسل، فان شقيقهم الثالث هو من أبلغ اهله بغرقهم.ويُسجل العراق منذ بدء موجات الحرّ الصيفي قبل أسابيع العديد من حوادث الغرق في الأنهر والبحيرات، التي تزداد في ظل هرب المواطنين من الحرارة المرتفعة، وانقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة عن المنازل.