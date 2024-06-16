مشاهد من كورنيش ابو نؤاس وسط بغداد في أول أيام عيد الأضحى

محليات

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، اليوم الاحد 16 حزيران/ يونيو 2024، مشاهد من كورنيش ابو نؤاس وسط العاصمة بغداد في أول أيام عيد الأضحى.

