سحب من الدخان تغطي سماء البصرة.. اندلاع حريق في "شنشل مول" (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



افاد مراسل السومرية، مساء اليوم الاحد 16 حزيران/يونيو 2024، باندلاع حريق في مبنى "شنشل مول" وسط منطقة الجزائر في محافظة البصرة، فيما بين ان فرق الدفاع المدني تكافح لإخماد الحريق.







وبحسب المراسل ان الحريق كان في الطابق الأخير وبسبب عدم السيطرة على الحريق اتسعت النيران الى الطابق الخامس، مؤكدا ان القوات الأمنية وصلت ايضاً لمكان الحريق وقامت بأغلاق شارع الجزائر. ويقول المراسل ان حريقاً اندلع في مبنى "شنشل مول" وسط منطقة الجزائر في محافظة البصرة، مشيرا الى ان فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحريق وبدأت باخلاء المبنى واخماد الحريق.وبحسب المراسل ان الحريق كان في الطابق الأخير وبسبب عدم السيطرة على الحريق اتسعت النيران الى الطابق الخامس، مؤكدا ان القوات الأمنية وصلت ايضاً لمكان الحريق وقامت بأغلاق شارع الجزائر.

وعلى الرغم من تمكّن العراق من تشخيص أسباب الحرائق بمعظمها، أي البناء بألواح سريعة الاشتعال وعدم استقرار التيار الكهربائي وعدم الالتزام بشروط وقواعد السلامة في المباني، فإنّ مثل تلك الحوادث ما زالت تتكرّر.