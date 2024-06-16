عملية الاخماد مستمرة.. تفاصيل جديدة عن حريق "شنشل مول" في البصرة

ويقول المراسل ان الحريق الذي اندلع في مبنى "شنشل مول" في محافظة البصرة، دفع القوات الأمنية لأغلاق شارع الجزائر لتسهيل عملية وصول فرق الدفاع المدني، اذ زج بسيارات إطفاء جديدة بعد اتساع النيران الى الطابق الخامس.وأضاف ان فرق الدفاع المدني والقوات الأمنية قامت بأخلاء المبنى بالكامل، نافياً وجود إصابات نتيجة الحريق الذي اندلع منذ قرابة ساعتين من الان. كما كشف ان عملية اخماد حريق المبنى مازالت مستمرة.وفي وقت سابق، افاد مراسل السومرية، مساء اليوم الاحد 16 حزيران/يونيو 2024، باندلاع حريق في مبنى "شنشل مول" وسط منطقة الجزائر في محافظة البصرة، دون معرفة الأسباب.