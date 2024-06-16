تسجيل حالات اختناق.. السيطرة على حريق مبنى "شنشل مول" في البصرة (صور)

ويقول المراسل، ان فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق مبنى "شنشل مول" في محافظة البصرة بعد ساعات من العمل المتواصل"، لافتا الى انه تم تسجيل 10 حالات اختناق إثر الحريق، غادر 2 منهم المستشفى ولا يزال 8 منهم يتلقون العلاجات الازمة.وأضاف انه بعد انتهاء الحريق واخماده من قبل فرق الدفاع المدني، تم نشر قوات امنية بمحيط المول لمنع دخول المواطنين وخوفا من السرقات. ولا تزال أسباب الحريق مجهولة لغاية الان.كما ابدى صاحب "شنشل مول"، انزعاجه من تأخر وصول فرق الدفاع المدني الى مكان الحريق بعد اندلاعه، مبينا ان فرق الدفاع وصلت الى الحريق بعد ساعة من وقوعه الامر الذي أدى الى توسع النيران. كما لم يبين أسباب الحريق.وفي وقت سابق من مساء اليوم الاحد، افاد مراسل السومرية، باندلاع حريق في مبنى "شنشل مول" وسط منطقة الجزائر في محافظة البصرة.