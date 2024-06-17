خارطة ازدحام العيد.. شوارع خالية تمامًا.. ومقابر النجف وكربلاء والكرخ "مختنقة"

واظهرت خارطة الازدحامات، وجود ازدحامات شديدة في شارع الجمعة وشارع الصور وشارع محطة حافلات في محافظة النجف، وجميع الازقة المحيطة بمقبرة وادي السلام.اما كربلاء التي كانت مزدحمة بشكل كبير يوم امس بمناسبة زيارة عرفة، تظهر شوارعها خالية الان ويتركز الازدحام على مدخل مقبرة كربلاء فقط بسبب عادة زيارة القبور عند الأهالي في صباح اول أيام العيد.والى العاصمة بغداد، حيث تبدو الشوارع خالية تماما، فيما يتركز الازدحام واضحا في مقبرة الكرخ في أبو غريب.