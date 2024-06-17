مع حلول العيد.. مطار بغداد والنجف يسجلان أرقاما قياسية بعدد الرحلات "هي الأعلى في 2024"

وتتبعت السومرية نيوز، بيانات الرحلات الجوية في المطارات العراقية وفقا لمواقع متخصصة بالطيران، حيث اتضح تسجيل مطار بغداد اعلى عدد رحلات جوية منذ يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم الاثنين.وبينما يبلغ متوسط عدد الرحلات اليومية في مطار بغداد اكثر من 60 رحلة يوميًا في الأيام الماضية، سجل يوم الجمعة الماضي 76 رحلة، والسبت 77 رحلة، والأحد 79 رحلة، واليوم الاثنين هناك أيضا 79 رحلة مجدولة، مايعني ارتفاع بنسبة اكثر من 20% بعدد رحلات الطيران مع حلول العيد.وجاء هذا الارفتاع بعدد رحلات الطيران في مطار بغداد ليحطم الرقم القياسي بعدد الرحلات، حيث ان اعلى عدد رحلات مسجل هذا العام في مطار بغداد يعود لـ15 اذار وكان حينها 75 رحلة.اما في مطار النجف، فتم تحطيم الرقم القياسي بعدد الرحلات هذا العام أيضا، حيث سجل مطار النجف 27 رحلة مجدولة اليوم الاثنين و29 رحلة الاحد و29 رحلة يوم السبت و27 رحلة يوم الجمعة الماضية و25 رحلة في الخميس والأربعاء الماضيين، مقارنة بمتوسط يبلغ 18 رحلة في الأيام العادية التي سبقته حيث حطم مطار النجف الرقم القياسي بعدد الرحلات لتكون الأعلى منذ بدء العام أيضا، وبنسبة ارتفاع اكثر من 60%.في مطار أربيل تصاعد عدد الرحلات أيضا لكن بشكل طفيف حيث بلغ بالمتوسط 40 رحلة ارتفاعا من 35 رحلة يوميا قبل أيام العيد، اما في مطار البصرة لم يتغير الامر كثيرا على صعيد الرحلات.