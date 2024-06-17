تكدس وتدافع حشود الوافدين في مداخل أربيل لقضاء عطلة العيد (فيديو)

واظهرت مشاهد مصورة حصلت عليها السومرية نيوز، تكدس مئات الشباب والمواطنين في مداخل محافظة أربيل، مع عدم قدرة الإجراءات على مواكبة الاعداد الكبيرة من السائحين الوافدين، لاصدار تصاريح الدخول والإقامة.وتوقعت هيئة السياحة في كردستان ان يزور الإقليم خلال الأيام الأربعة من عيد الأضحى اكثر من 300 الف سائح من وسط وجنوب العراق.