واظهرت صور حصلت عليها للسومرية نيوز، استمتاع أطفال احدى المناطق الريفية في منطقة المحاويل شمال محافظة بابل، بالعديد من الألعاب في منطقة ريفية بين أشجار النخيل وتحت ظلها، حيث علقت "المراجيح" على جذوع النخيل، ويتناول الأطفال الايس كريم بينما يشتري اخرون الألعاب النارية.كما أظهرت الصور، واحدة من الألعاب القديمة التي كان يلعبها الأطفال في الستينيات والسبيعنيات من القرن الماضي، وفق مبدأ اليانصيب او "اللكَو"، والتي يمكن وصفها بنوع من أنواع ألعاب الحظ الربحية، حيث يتم تثبيت قطعة خشبية تدور على محور ثابت، وتوزع حولها أموال الرهان.