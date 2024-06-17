أهالي القادسية ينظمون وقفة للمطالبة بإيقاف مشروع بناء الجسر الجديد (صور)

السومرية نيوز – محليات



نظم أهالي منطقة القادسية غربي بغداد، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بإيقاف مشروع بناء الجسر الجديد.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن العشرات من أهالي منطقة القادسية نظموا اليوم وقفة احتجاجية قرب مجسر القادسية.



وأضاف المراسل، أن الأهالي طالبوا بإيقاف مشروع بناء المجسر الجديد، معتبرين انه يعيق حركتهم ويأثر على جغرافية منطقتهم، كما نددوا بقرارات الحكومة ووزارة الاعمار والإسكان.