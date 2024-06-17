البصريون يتحدون "الحر والرطوبة" ويحتفلون بأجواء العيد على الكورنيش (صور)

السومرية نيوز – محليات



وثقت عدسة السومرية نيوز، أجواء عيد الأضحى المبارك على كورنيش محافظة البصرة، واحتفال البصريين بهذه المناسبة رغم ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

أدناه مجموعة من الصور:

