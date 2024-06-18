حريق داخل سوق عريبة شرقي بغداد (صور)

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني نجحت بإخماد حادث حريق اندلع داخل 5 محال تجارية عبارة عن ملابس ومحل كوزمتك داخل سوق عريبة في مدينة الصدر شرقي العاصمة".وأشار إلى أن "الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات".