تأكيدا لما نشرته السومرية.. تفاصيل الحريق في منطقة السنك وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "بالساعة 1700من يوم الثلاثاء حصل حريق ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد الرصافة الثالث وبالتحديد ضمن منطقة السنك بناية رقم 45 زقاق 45 محلة 104 منطقة المربعة تعود إلى احد المواطنين تحتوي البناية على مخزن مواد احتياطية للسيارات".وأضاف: "تم النداء على مفارز الدفاع المدني وتم اخماد الحريق وتبنى الحادث مركز باب المعظم وتبين ان سبب الحادث هو تماس كهربائي وصاحب العلاقة لم يطلب الاجراء والشكوى كون الحادث قضاء وقدر".وفي وقت سابق اليوم نشرت وكالة السومرية نيوز مقطعا مصورا عن اندلاع حريق في منطقة السنك وسط بغداد.