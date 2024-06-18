الخامس خلال العيد.. اخماد حريق بمصنع في البصرة (صور)

افاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بإخماد حريق اندلع في مصنع للكرفانات في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق اندلع في مصنع للكرفانات بين البصرة والزبير.



وأضاف انه "لم يسجل سوى خسائر مادية"، مبينا ان "هذا الحادث هو الخامس من نوعه خلال أيام عيد الأضحى المبارك".