انقاذ عائلة من حريق بأحد المنازل في البصرة (صور)

افاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في احد المنازل في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تكافح حريق اندلع داخل احد المنازل في منطقة دور الضباط وسط البصرة".



وأضاف ان "الدفاع المدني تمكن من انقاذ عائلة من الحريق".



يذكر ان محافظة البصرة شهدت خلال الأيام القليلة الماضية عدة حوادث حريق في مناطق مختلفة وكان اغلب الحراق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتماس الكهربائي.