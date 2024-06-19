9 محافظات تسجل نصف درجة الغليان غداً.. طقس العراق للأيام الـ4 المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون صحو حار، مع ارتفاع درجات الحرارة، مدى رؤية سيكون (8_10) كم"، مشيرة الى ان "يوم الجمعة، سيكون الطقس صحو حار مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة، بنفس مدى الرؤية لليوم السابق".وأضافت، ان "السبت، سيكون الطقس صحو حار مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المناطق الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، بمدى رؤية (8_10) كم"، موضحة ان "الاحد، طقسه صحو حار مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة في المناطق الشمالية، وتقارب بدرجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بنفس المدى للرؤية (8_10) كم".ادناه توقعات الانواء: