سرقة واعتداءات واطلاقات نارية وغرق.. 4 حوادث منفصلة في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم القبض على امرأة اقدمت على سرقة اجهزة موبايل عدد ٢ من امرأة اخرى داخل مقام الخضر ضمن جانب الكرخ"، فيما اشار الى ان "تم انتشال جثة طالب جامعي تولد 2003 نتيجة تعرضه لحادث غرق اثناء السباحة والترفيه ضمن نهر دجلة المحاذي لمنطقة عرب جبور في الدورة غربي بغداد".وأضاف انه "ألقي القبض على شخصين أقدموا على الاعتداء بالسب والشتم والدفع بالأيادي على كادر طبي اثناء الواجب داخل مستشفى الشيخ زايد".وأوضح ان "اشخاص مجهولي الهوية قاموا بأطلاق النار على منزل موظف في وزارة التربية ضمن مدينة الحرية"، مبينة انه "لا توجد اصابات تذكر والاضرار بواجهة المنزل فقط".