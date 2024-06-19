البصرة.. شخص يحاول قتل والده بـ 6 رصاصات نتيجة خلاف عائلي

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "قام المتهم (م ح) كاسب يسكن قضاء الزبير منطقة المعامل بأطلاق النار بواسطة مسدس داخل مزارع البتروكيمياويات بسبب خلاف عائلي واصابة والده المشتكي (ر ج)".وأضاف، ان "الوالد مصاب بستة اطلاقات نارية في انحاء الجسم"، مشيرا الى ان "حالته الصحية غير مستقرة وتم نقله لمستشفى الزبير العام".