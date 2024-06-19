السامرائي يؤكد ضرورة التنمية وتوفير فرص العمل للشباب

أكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، ضرورة تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب.

وقال مكتب السامرائي في بيان، "زار رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي يرافقه نائب المحافظ ناحية يثرب جنوب محافظة صلاح الدين والتقى عددا من المسؤولين المحليين ووجهاء المنطقة".

وأضاف البيان أن "السامرائي أكد خلال اللقاء على اهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والامنية والعشائر وضرورة تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة".

وشدد السامرائي على "ضرورة تقديم الخدمات اللازمة للمواطن والعمل على تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب للإسهام في التكاتف وتعزيز السلم المجتمعي".