استعداداً لعيد الغدير.. فرش الصحن العلوي بالسجاد المميز (صور)

شهد مرقد الإمام علي بن ابي طالب (عليه السلام) في محافظة النجف، فرش السجاد المميز استعداداً لعيد الغدير الذي يوافق يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت العتبة العلوية في بيان، "استعداداً لحلول عيد الغدير الأغر وبتوجيه من الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، باشرت كوادر قسم الشؤون الخدمية بفرش السجاد في الصحن الشريف بمساحة تزيد عن 3000 متر مربع"، موضحاً أن "العملية تضمنت فرش 520 سجادة من المناشئ العالمية".

يذكر أن المسلمين الشيعة يحتفلون سنوياً بعيد الغدير الذي يوافق 18 من شهر ذي الحجة والذي يعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وجرت الوصية في "غدير خم" قرب مكة المكرمة.

وأدناه صور من الأمانة العامة للعتبة العلوية..