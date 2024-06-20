عدم السفر بالسيارة أوقات الظهيرة.. إليك وصايا وارشادات الدفاع المدني لفصل الصيف

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الوصايا والارشادات تضمنت:1- يجب أخلاء السيارات من المواد المدرجة في أدناه عند ركنها:-أ- المواد الغازية القابلة للأنفجار.ب- القداحات بأنواعها المختلفة.ج- قناني المشروبات الغازية أو قناني الماء.د- العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.هـ- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط(تنسيم).و - عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل.س- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية أو الصباحية أن أمكن ذلك.ح - عدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية.ط- عدم تعبئة أطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصاًً في السفر.2- الأكثار من شرب الماء والسوائل المختلفة لا سيما خلال التعرض لأشعة الشمس لتعويض نقص السوائل في الجسم.3- الحرص على عدم وضع أسطوانات غاز الطبخ في الأماكن المشمسة.4- التأكد من عدم زيادة الأحمال على مفاتيح الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات ألا في أماكن تواجد العائلة أو أحد أفرادها وأن تكون أجهزة الحماية رصينة.5- تجنب استخدام النقاط الكهربائية ذات المناشئ الرديئة وكذلك الانتباه من أجهزة الحماية المستخدمة في أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة.6- عدم تحميل الاسلاك الكهربائية أكثر من الحد المقرر لها فضلاًً عن الابتعاد عن التوصيلات في السلك الواحد.7- تجنب التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاًً خلال الفترة من الساعة 11 صباحاًً وحـــــــــــــــــتى الساعة 3 ظهراًً.8- تجنب السباحة في الأنهر وأن كان لا بد فاختيار الأماكن الأمنة والتي سبق وأن تم السبح بها.9- توفير كافة مستلزمات السلامة في المسابح وأرشاد رواد المسابح بتعليمات وأعماق المسبح.10- وضع غطاء على الرأس خلال السير تحت أشعة الشمس بشكل مباشر أو حمل المظلات الشمسية الواقية وهو الاجراء الأصح.11- محاولة سقي الحدائق والأشجار للحفاظ عليها فضلاًً عن تحسين الاجواء المحيطة بالحدائق.12- تشغيل النافورات المائية والأكثار منها في مختلف الساحات العامة والحدائق لتحسين الأجــواء الحارة.13- الأكثار من زرع الأشجار الدائمة الخضرة لتوفيرها الظل المناسب فضلاًً عن تلطيف الأجواء ومــــــده بالاوكسجين.14- ضرورة وسرعة الأتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (115) المجاني من كافة الخطوط والشبكات عنـــــــــــد حصول أي طــــــــارئ لأسمح الله.