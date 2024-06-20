الخطوط الجوية تعلن جهوزيتها لبدء التفويج العكسي لضيوف الرحمن

وقال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استناداً الى توجيهات معالي وزير النقل رزاق محيبس السعداوي تم إعداد خطة متكاملة سيتم تنفيذها اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 21 حزيران 2024 حيث سيتم تسيير رحلتين عكسيتين الى مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين".وأضاف، أنه "من الجوانب التي حرصت إدارة الشركة على الاهتمام بها ضمن خطة التفويج العكسي لموسم الحج 1445 هـ تخصيص طائرات واسعة البدن لتنفيذ رحلات العودة ، فضلاً عن تكثيف الجهود لتوفير أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام".اما ما يتعلق بمعدل عدد الرحلات العكسية، فقد أشار عبد المنعم الى "وجود تنسيق عالي مع الهيئة العليا للحج والعمرة، والجانب السعودي والجهات الساندة الأخرى لتهيئة وتسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بالتفويج العكسي للحجاج العراقيين".