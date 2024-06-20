في النجف.. نشر رايات تخص عيد الغدير (صور)

شهدت محافظة النجف، اليوم الخميس، نشر رايات تخص عيد الغدير الذي يوافق يوم الثلاثاء المقبل.

وتم نشر الرايات ضمن محيط وداخل ضريح الإمام علي (عليه السلام)، وتأتي ضمن استعدادات العتبة العلوية.

يذكر أن المسلمين الشيعة يحتفلون سنوياً بعيد الغدير الذي يوافق 18 من شهر ذي الحجة والذي يعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وجرت الوصية في "غدير خم" قرب مكة المكرمة.

وأدناه صور من الأمانة العامة للعتبة العلوية..