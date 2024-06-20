العتبة العلوية توضح خطوات استعدادها لعيد الغدير (صور)

وقال رحيم في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان "فعاليات عيد الغدير ستبدأ غدا الجمعة وتنتهي بعد أسبوع"، مشيرا الى انه "ستشارك 12 دولة بفعاليات ثقافية وستنشر راية الغدير في تلك الدول وسيقام منتدى حواري بمشاركة رجال الدين من كل الديانات والمذاهب".وأضاف ان "هناك محفل قراني من عمان ولبنان وثلاثين مخطوطة أثرية وسيعرض المصحف المنسوب للأمام علي ابن ابي طالب (ع)"، مبينا انه " سيتم اعداد كيكه طولها 1000 متر وأكثر من 100 الف وجبة من الكيك ستقدم للزوار".وتابع، ان " هناك خطة امنية خاصة بالتنسيق مع القوى الأمنية لتيسير دخول الزائرين"، موضحا انه " تم تهيئة صحن الزهراء لاحتواء الزوار بأربع طوابق، ووفرنا كذلك 4 آلاف متر مكعب مساحة اضافية من خلال التوسعة في محيط العتبة، مع توفير مراوح عملاقه نظرا لحرارة الجو".وفي وقت سابق، شهدت محافظة النجف، نشر رايات ضمن محيط وداخل ضريح الإمام علي (عليه السلام)، تخص عيد الغدير الذي يوافق يوم الثلاثاء المقبل.يذكر أن المسلمين الشيعة يحتفلون سنوياً بعيد الغدير الذي يوافق 18 من شهر ذي الحجة والذي يعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وجرت الوصية في "غدير خم" قرب مكة المكرمة.