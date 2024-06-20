المئات يتظاهرون في الديوانية بسبب "تردي الكهرباء"

تظاهر المئات من المواطنين في محافظة الديوانية، مساء اليوم الخميس، بسبب تردي التيار الكهربائي.

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن المئات من أهالي قضاء غماس (50 كم غربي الديوانية) خرجوا بتظاهرة مساء اليوم بسبب تردي تجهيز الطاقة الكهربائية.

وتشهد بغداد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين التيار الكهربائي تحديداً مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.